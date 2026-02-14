¿Ozempic es “mágico” para bajar de peso? (14:37 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. ¿Has buscado qué es Ozempic o cómo usarlo bajar de peso? Tal vez lo has visto o has escuchado, pues se ha vuelto tendencia como un método fácil y efectivo para este fin, pero como todo medicamento tiene riesgos, sumado a que este no es su fin.

Para explicar esto, la Doctora Natalia Razo, Médico internista con especialidad en obesidad del equipo de la clínica Clivi, nos guía para entender por qué es crucial tener en cuenta los usos de Ozempic.

¿Ozempic es “mágico” para bajar de peso?

La respuesta, avalada por una especialista, es un rotundo no. Ozempic no es una solución mágica para la pérdida de peso, sino el resultado de la ciencia médica.

La Dra. Natalia Razo explica que este medicamento pertenece a un grupo de fármacos llamados agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1 AR) que ayuda a la mejora de pacientes con enfermedades cardiometabólicas.

“Para entenderlo mejor, primero debemos saber qué es. Ozempic, es un medicamento que forma parte de un grupo llamado agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1 AR)… ha sido ampliamente estudiado y ha demostrado ser muy efectivo para mejorar la salud de personas con distintas enfermedades cardiometabólicas”, comentó la Dra. Natalia Razo.

El éxito de la pérdida de peso con este medicamento no depende solo de la inyección. La Dra. Razo enfatiza que:

“Si bien los resultados pueden ser sorprendentes, la pérdida de peso no ocurre por arte de magia. Todos los estudios que respaldan el uso de este medicamento demuestran que sus beneficios son mayores cuando se combinan con un plan de alimentación saludable y actividad física.”

En otras palabras, inyectarse el medicamento sin cambiar el estilo de vida no producirá los mismos resultados ni beneficios. Es así que, el llamado “efecto Ozempic” es el resultado de la ciencia y de un tratamiento integral y responsable.

¿Quién debe usar Ozempic?

La semaglutida, compuesto de Ozempic, no es un medicamento de moda, sino que cuenta con indicaciones médicas claras aprobadas por agencias de salud como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos.

Así pues, está dirigido para ciertas personas que sufren de padecimientos relacionados con su metabolismo como:

Diabetes mellitus tipo 2

Obesidad y sobrepeso con comorbilidades

Reducción de eventos cardiovasculares

Enfermedad del hígado graso

¿Cuáles son los riesgos de usar Ozempic?

Como cualquier otro fármaco, todo medicamento tiene riesgos. Sin embargo, en el caso de la semaglutida, la clave está en el uso y la supervisión de un profesional.

“Se ha comentado que el uso de este medicamento puede ser un riesgo a la salud, sin embargo, no lo es, siempre y cuando se use de forma adecuada.”

El verdadero peligro surge cuando el medicamento se usa sin receta médica o sin la supervisión de un especialista, pues el doctor puede evaluar si los beneficios superan los posibles riesgos en cada caso.

“El médico especialista sabrá cómo ajustar la dosis para evitar molestias y cómo actuar si algo no va bien,” afirman los expertos.

Si estás considerando usar Ozempic o semaglutida para el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso o la diabetes, recuerda siempre consultar a un especialista.

