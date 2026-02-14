El esquiador mexicano Donovan Carrillo gana solo 12 mil pesos al mes (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Recientemente se ha divulgado información detallada sobre los recursos financieros asignados a Donovan Carrillo en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno. La transparencia en estos datos permite comprender el nivel de respaldo institucional que posee el atleta tapatío de cara a la justa de Milano-Cortina 2026, donde buscará hacer historia nuevamente.

De acuerdo con los reportes más recientes emitidos en febrero, el monto mensual que percibe el patinador asciende a 12,000 pesos mexicanos por parte de la institución. Esta cifra actualiza y corrige especulaciones previas que sugerían cantidades mayores basadas en tabuladores antiguos posteriores a los juegos de Beijing 2022.

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, ha indicado nuevos lineamientos para los deportistas clasificados. Esto sugiere que el apoyo a Donovan Carrillo podría ajustarse próximamente, ya que se busca garantizar un mínimo de 15,000 pesos para quienes representan al país en estas instancias internacionales de alto nivel.

Más allá de la mensualidad ordinaria, es fundamental destacar que la preparación de alto rendimiento requiere inversiones sustanciales para ser competitiva. Por ello, se otorgaron recursos extraordinarios específicos que resultaron determinantes para asegurar la clasificación y el pase a la final del evento invernal más importante del mundo.

El año pasado, Donovan Carrillo fue beneficiario de una inyección económica única de 589,000 pesos mexicanos para fortalecer su ciclo olímpico. Este capital fue asignado estratégicamente para cubrir necesidades que la beca mensual no podía solventar, elevando así la calidad de su preparación técnica y artística frente a sus rivales.

Dicho monto se destinó íntegramente a costear un campamento de entrenamiento especializado en Canadá, vital para su desarrollo. Esta estancia permitió al patinador trabajar bajo la tutela de entrenadores de renombre como Myke Gillman y Jonathan Mills, optimizando sus rutinas competitivas al máximo nivel posible.

La posibilidad de entrenar en condiciones de nieve real y en pistas de calidad olímpica fue un factor diferenciador para Donovan Carrillo durante este proceso. Estas facilidades, difíciles de replicar en territorio nacional, fueron cruciales para perfeccionar su técnica antes de la competencia global y asegurar su lugar en la final.

Un aspecto que resalta en el análisis de estos apoyos es la exclusividad del respaldo financiero dentro de la delegación mexicana de invierno. Al comparar la situación con el resto del equipo nacional, se evidencian disparidades importantes en la forma en que se gestionaron los recursos públicos durante el ciclo actual.

De los cinco atletas nacionales que participarán en Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo es el único que contó con una beca económica ordinaria de la CONADE. Este hecho subraya su posición prioritaria dentro de los planes del organismo deportivo gubernamental, a diferencia de sus compañeros que no tuvieron el mismo acceso.

Sus compañeros de delegación, como la esquiadora Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona, enfrentaron un panorama financiero distinto. Ellos tuvieron que solventar sus gastos mediante recursos propios, ahorros personales o apoyos familiares para poder asistir a la justa, sin depender del presupuesto federal asignado al deporte.

En resumen, la estructura financiera que sostiene la carrera de Donovan Carrillo combina una mensualidad base con apoyos extraordinarios puntuales para eventos clave. Esta estrategia mixta ha sido el pilar que ha permitido su continuidad y desarrollo en un deporte de alta exigencia económica, garantizando su presencia en la élite mundial.

Rumbo a la gran final olímpica, queda claro que el respaldo institucional, aunque debatido en montos, ha sido vital para el patinador. Donovan Carrillo se presenta en Milano-Cortina como el referente del invierno mexicano, respaldado por una inversión estatal que busca concretar resultados históricos en la pista de hielo.

