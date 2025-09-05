Piden habitantes retiro de cisterna cuyo asfalto contamina arroyos en Putla (15:00 h)

Saúl Salazar || Fotos: Redes sociales

Huajuapan de León, Oax. 5 de septiembre. El agente municipal de Concepción del Progreso “La Hacienda”, Heriberto López Ramírez, denunció que, por parte de la empresa responsable y Gobierno del Estado de Oaxaca, hasta la tarde de ayer jueves no tenían respuesta sobre el retiro de una cisterna, que era parte de un camión, cuyo asfalto que se fugó está contaminado en la zona.

Indicó que fue el pasado lunes 1 de septiembre cuando volcó el camión, en el kilómetro 132 de la carretera federal 125, tramo Yucudaa-Pinotepa, pero solo pudieron retirar la cabina.

“A la fecha dejaron abandonada la unidad con esos residuos, puede decirse químicos, que nos está generando un problema en los mantos acuíferos. Se tuvieron que tomar otras medidas: bloquear parcialmente la carretera, retener algunas unidades de la aseguradora, como constructora que no es la responsable de manera directa”, expuso.

Refirió que luego de bloquear la carretera federal en la tarde del miércoles, recibieron una llamada de un represente de la línea transportista, quien confirmaría la llegada de grúas grandes, provenientes de la capital del estado, para poder sacar la cisterna, que pesa al menos 50 toneladas, de donde se fugó el asfalto.

López Ramírez recordó que acudió un ajustador de la aseguradora del camión cisterna, pero al no dar una respuesta satisfactoria, tuvieron que retener la unidad de motor en la que llegó.

“Es la forma de presionar para que nos puedan dar alguna solución, no hay nada concreto porque no han estado en el lugar de los hechos, hasta cuando ya esté el personal de seguros o comisionado de la empresa, sabremos con certeza que sí se está dando solución. Ahorita estamos con la ilusión que sí nos van ayudar, pero hasta ahorita no hay nada concreto”, recalcó.

Aseguró que el presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, Próspero Francisco Cruz Ricardo, acudió a su comunidad para ver en qué trámite iban, a quien le manifestaron que no había atención, y les respondió que como autoridad realizaría unas llamadas.

