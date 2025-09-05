Hombre pierde la vida tras sufrir caída, una ambulancia lo había valorando antes (15:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 5 de septiembre. Un hombre que sufrió una caída al parecer de una motocicleta fue encontrado sin vida horas después, luego de presuntamente haber sido abandonado por paramédicos del ayuntamiento en la colonia San Juan de esta ciudad.

Según versiones de vecinos, el sujeto —aún no identificado— fue atendido en el lugar por elementos de una ambulancia municipal, quienes lo valoraron, pero se desconoce porque decidieron no trasladarlo a un hospital. En lugar de ello, lo dejaron sentado a la orilla de la calle. Más tarde, fue hallado tendido en el mismo sitio, sin signos vitales.

Al percatarse de la situación, los habitantes de la zona dieron aviso a la Policía Municipal, que se presentó en la calle del Carmen, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con vida.

Los elementos acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, la cual se encargó de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar la investigación del caso.

