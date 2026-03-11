Pese a ofrecimientos de realizar obras, pueblos de Colotepec mantienen bloqueo en la autopista Barranca Larga-Ventanilla (10:40 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Siet), Caminos y Puentes Federales CAPUFE y la Secretaría de Gobierno (Segob), se comprometieron con las autoridades municipales de Santa María Colotepec a realizar diversas obras para la liberación de la autopista.

Luego de una reunión con diferentes agencias municipales encabezadas por el presidente municipal, Román Valencia Ramos y José García Salinas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el Gobierno federal hizo el compromiso de pavimentar con carpeta asfáltica de 850 metros de la comunidad de Tecomate a Piedras Negras.

Así como la construcción de 3 kilómetros de camino artesanal, entre las comunidades de Piedras Negras y Ventanilla dando seguimiento en próximos años hasta su terminación de los 18,4 kilómetros.

También la habilitación de pasos ganaderos entre las comunidades de El Camalote y Los Figueroa sobre autopista Barranca Larga-Ventanilia.

De igual manera, mantenimiento de la autopista Barranca Larga Ventanilla, Estudio y proyecto de puente de 12 metros ubicado sobre el arroyo Piedras Negras, y continuar la mesa de diálogo en 2 o 3 semanas para tratar asuntos relacionados con sus peticiones.

Sin embargo, pese a estos ofrecimientos, los inconformes encabezados por sus autoridades municipales continúan bloqueando la supercarretera hacia la Costa en la caseta de Ventanilla.

Ellos, demandan que los trabajos se inicien de inmediato ya que debido a la falta de mantenimiento y reparación han ocurrido muchos accidentes.

Mientras tanto, acordaron liberar el paso cada hora y pidieron disculpas y paciencia a la ciudadanía por las molestias ya que han tolerado mucho al Gobierno y no han cumplido con los anteriores acuerdos.

