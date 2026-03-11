Aprueba Congreso de Oaxaca dos paquetes de Leyes de Ingresos Municipales para 2026 (11:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de marzo. El Congreso del Estado aprobó dos paquetes de Leyes de Ingresos Municipales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026. El primero integrado por 13 municipios, aprobado en Sesión Ordinaria, mientras que el segundo con 18 municipios se avaló en Sesión Extraordinaria; lo anterior luego del análisis y dictaminación por parte de la Comisión Permanente de Hacienda, bajo un enfoque técnico y riguroso.

Los dictámenes fueron aprobados conforme a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria, con el propósito de establecer contribuciones acordes a las condiciones económicas de cada demarcación, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el primer paquete se encuentra, en el Distrito de Tlacolula, las Leyes de Ingresos de Santa María Zoquitlán y San Dionisio Ocotepec; en el Distrito de Nochixtlán, las de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz y San Miguel Tecomatlán; asimismo, en el Distrito Centro las de Tlalixtac de Cabrera y Santa María Atzompa; en el Distrito de Ejutla la de San Martín de los Cansecos; y en el Distrito de Tehuantepec la de Guevea de Humboldt.

De igual forma, se dictaminaron favorablemente las Leyes de Ingresos de Santiago Ixcuintepec, del Distrito Mixe; San Pedro Ocopetatillo, del Distrito de Teotitlán de Flores Magón; Santa Cruz Zenzontepec, del Distrito de Sola de Vega; así como Nazareno Etla y San Pablo Etla, del Distrito de Etla, consolidando así un paquete que fortalece las finanzas públicas municipales bajo principios de responsabilidad y transparencia.

Por su parte, en Sesión Extraordinaria se aprobaron las Leyes de Ingresos de San Juan Bautista Atatlahuca, Santiago Tlazoyaltepec y San Lorenzo Cacaotepec, del Distrito de Etla; Magdalena Mixtepec y Santa Ana Tlapacoyan, del Distrito de Zimatlán; así como Teococuilco de Marcos Pérez, del Distrito de Ixtlán de Juárez, y San Juan Yucuita, del Distrito de Nochixtlán.

Para finalizar, se aprobaron también las Leyes de Ingresos de Ixpantepec Nieves, del Distrito de Silacayoápam; Santiago Yolomécatl, del Distrito de Teposcolula; San Sebastián Abasolo, del Distrito de Tlacolula; San Cristóbal Lachirioag, del Distrito de Villa Alta; San Juan Cotzocón, del Distrito Mixe; San Lucas Zoquiápam, del Distrito de Teotitlán; Santa Catarina Zapoquila, del Distrito de Huajuapan; Santa María Chimalapa, del Distrito de Juchitán; Cuyamecalco Villa de Zaragoza, del Distrito de Cuicatlán; San Miguel del Puerto, del Distrito de Pochutla; y Santo Tomás Jalieza, del Distrito de Ocotlán.

