Personal Naval detuvo a una persona en flagrancia, por presunto robo de cable eléctrico, en instalaciones de PEMEX, Salina Cruz (14:00 h)

Salina Cruz, Oax. 13 de marzo. La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Región Naval, informa que el día de ayer, se detuvo a una persona del sexo masculino por presunto robo de cable eléctrico, en Salina Cruz Oaxaca.

Los hechos derivaron de una llamada por parte de personal de la Terminal Marítima de Almacenamiento y Servicios Portuarios de PEMEX, mediante la cual, se reportó la presencia de personas hurtando en el área, por lo cual, solicitaron apoyo a la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP Salina Cruz).

Derivado de lo anterior, se desplegaron elementos de Infantería de Marina en el área del muelle, localizando en las inmediaciones a un masculino presuntamente extranjero, el cual, se encontraba escondido entre las piedras y al momento de ser descubierto, portaba algunas pertenencias personales; entre ellas un par de tenis, una bocina, un cargador de teléfono, un encendedor y una pipa de cristal, así mismo, cerca de él se encontraron aproximadamente 600 metros de cable eléctrico.

Cabe resaltar que, el presunto infractor de la ley, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente, así mismo, el representante legal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), interpondrá su respectiva denuncia para colaborar con las investigaciones necesarias.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reitera su compromiso por continuar manteniendo el estado de derecho en estrecha colaboración interinstitucional para prevenir el robo de cualquier índole.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir