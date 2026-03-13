Pentágono revela que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, estaría herido y desfigurado (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, resultó herido y posiblemente desfigurado durante los ataques recientes contra territorio iraní, en medio de la escalada militar que involucra a Washington y sus aliados en Medio Oriente.

La declaración fue hecha por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien afirmó que el dirigente iraní habría resultado lesionado tras los bombardeos ocurridos en el contexto del conflicto que enfrenta a Iran con United States y Israel.

De acuerdo con el funcionario, el líder iraní estaría “herido y probablemente desfigurado”, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que confirmen su estado físico.

El líder iraní no ha aparecido en público

Las declaraciones del Pentágono surgen después de que Mojtaba Khamenei no haya sido visto públicamente desde que asumió el liderazgo supremo de Irán.

Medios internacionales reportan que su primer mensaje tras asumir el cargo fue difundido únicamente en texto por la televisión estatal iraní, sin imágenes ni grabaciones de voz, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud.

Durante la conferencia, Pete Hegseth cuestionó esa situación al señalar que Irán cuenta con los medios tecnológicos suficientes para mostrar a su líder, por lo que la ausencia de imágenes podría estar relacionada con las lesiones que habría sufrido.

Irán reconoce que resultó herido

Desde Teherán, algunos funcionarios han reconocido que el nuevo líder supremo resultó herido durante los ataques, aunque sostienen que continúa participando en las decisiones del gobierno y mantiene el control político del país.

El contexto de estas versiones se da en medio de la escalada militar que ha elevado la tensión en Medio Oriente tras los bombardeos contra instalaciones iraníes y los intercambios de amenazas entre los gobiernos involucrados.

Un liderazgo en medio de la guerra

Mojtaba Khamenei asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida al inicio de la ofensiva militar contra el país.

Desde entonces, su figura ha estado marcada por la incertidumbre, tanto por la situación bélica que enfrenta la región como por las dudas sobre su estado físico y su capacidad para liderar a la República Islámica en uno de los momentos más tensos para el país en las últimas décadas.

Publimetro

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