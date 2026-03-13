Exhorta Poder Legislativo a municipios costeros a realizar acciones de conservación ambiental (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de marzo. Con 29 votos a favor, el Congreso local aprobó un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de los municipios costeros del estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, implementen acciones de limpieza de playas, manejo integral de residuos sólidos y protección de ecosistemas, de cara al próximo periodo vacacional.

El exhorto promovido por la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario Plural, está dirigido a los municipios de San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo y Salina Cruz.

El documento indica también que dichos municipios deberán implementar de manera permanente acciones que contribuyan a la conservación del patrimonio natural, contar con destinos limpios y seguros, así como el bienestar de las comunidades.

De acuerdo con la legisladora Concha Ojeda, el estado cuenta con uno de los litorales más extensos y biodiversos del Pacífico mexicano, con más de 500 kilómetros de costa, donde se ubican destinos turísticos de relevancia nacional e internacional que año con año atraen miles de visitantes, especialmente durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano e invierno, lo que genera una importante derrama económica para las comunidades.

Por ello, subrayó la necesidad de implementar medidas de conservación ambiental que generen condiciones indispensables para mantener la competitividad turística frente a otros destinos del país y del mundo.

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