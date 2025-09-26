Persistirán lluvias fuertes y tormentas eléctricas en gran parte de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que persistirán las lluvias con aguaceros fuertes durante la tarde-noche en gran parte de Oaxaca.

Particularmente, se presentarán áreas de chubascos fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento en la mitad norte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan nieblas muy densas y refrescamiento térmico al amanecer en la Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

Todas estas condiciones son ocasionadas por la vaguada monzónica, un canal de baja presión y el frente frío número 4.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir