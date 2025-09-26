Ataque armado contra taller de motocicletas deja un muerto y un herido en Lagunas, Oaxaca (23:30 h)

Edwin Meneses

Lagunas, Oax. 25 de septiembre. Este jueves se registró un ataque armado contra un negocio de motocicletas en la comunidad de Lagunas, Oaxaca, que dejó como saldo una persona muerta y otra gravemente herida.

El hecho generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el establecimiento, provocando la muerte inmediata de una persona en el lugar. Además, otra víctima resultó con una herida de bala en el estómago y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como grave.

Información que circula en redes sociales señala que la persona ejecutada sería hermano de Rufino, presunto dueño del taller de motocicletas atacado. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta relación ni la identidad oficial de las víctimas.

Elementos policiacos acordonaron la zona y se desplegó un operativo para dar con los responsables, aunque hasta el cierre de esta nota no se reportan detenidos.

