Un día como hoy 26 de septiembre… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre.

Santoral: Cosme, Damian

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN TOTAL DE LAS ARMAS NUCLEARES

Día Mundial de la Salud Ambiental

Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos

Dia Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescente

1182 Nace San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana.

1604 Miguel de Cervantes obtiene la licencia legal para publicar la primera parte del Quijote.

1612 La primera gran inundación registrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Arrasa con todas las viviendas existentes y provoca el cambio del asentamiento al sur de la misma.

1820 En EE.UU. fallece Daniel Boone, explorador, colonizador, aventurero y héroe nacional americano.

1847 Tras la renuncia de Santa Anna por su derrota ante los invasores norteamericanos, asume la presidencia Manuel de la Peña.

1859 Mediante la Firma del Tratado Mont-Almonte, México y España restablecen relaciones diplomáticas, rotas por el gobierno peninsular a fines de 1856. A cambio del reconocimiento de España, el gobierno conservador reconoce la deuda con ese país.

1887 El ingeniero eléctrico Emil Berliner, originario de Hannover, presenta la patente del gramófono que ha inventado.

1888 Nace en la ciudad de San Louis, en Missouri (EE.UU.), el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense, Thomas Stearns Eliot, más conocido como T. S. Eliot, que llegará a ser uno de los mejores poetas del siglo XX en lengua inglesa. En 1948 se le concederá el Premio Nobel de Literatura.

1889 Nace el filósofo alemán Martín Heidegger, impulsor del existencialismo y autor de “El ser y el tiempo”, “El origen de la obra de arte” y “Superación de la metafísica”.

1898 Nace en Estados Unidos el compositor George Gershwin, autor de “Un americano en París” y “Rapsodia en azul”.

1902 Muere Levi Strauss, industrial textil estadounidense. Levi Strauss & Co fue la primera compañía en la historia en producir pantalones vaqueros.

1949 La doctora Eulalia Guzmán descubre en Ixcateopan, Guerrero, los restos del último emperador azteca: Cuauhtémoc.

1949 Muere la actriz mexicana Blanca Estela Pavón, reconocida por su papel de “La Chorreada” en la película “Nosotros los pobres”, al lado de Pedro Infante, con quien también actúa en “La mujer que yo perdí”, “Los tres huastecos” y “Ustedes los ricos”.

1960 70 millones de espectadores presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en la historia de los Estados Unidos.

1973 Se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres, como una opción más para los egresados de secundaria en la ahora Ciudad de México.

1981 Nace Serena Williams, tenista estadounidense. Williams es considerada una de las mejores jugadoras de la historia.

1983 Incidente del Equinoccio de Otoño en la URSS casi provoca una guerra termonuclear, evitada por Stanislav Petrov, quien estaba a cargo del bunker Serpukhov-15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética desde donde se coordina la defensa aeroespacial rusa.

2014 Policías disparan a normalistas en Iguala, 6 muertos y 43 desaparecidos. Crece la indignación en México y el mundo.

2016 El gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firman los acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena, con el fin de concluir un conflicto de más de 50 años.

