Fallece Lorena Córdova Brena esposa de José Antonio Hernández Fraguas (09:30 h)

2026/02/21  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. ADNsureste.info se une a la pena que embarga a José Antonio Hernández Fraguas por el sensible fallecimiento de su esposa la señora Lorena del Carmen Córdova Brena acaecida este día en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Rogamos a Dios le de consuelo, resignación, encuentre paz y serenidad a través de la fe en estos momentos difíciles

Los servicios funerarios se llevarán a cabo en Funeraria Nuñez Banuet Reforma ubicado en la calle Almendros 600, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, el día sábado 21 de febrero a partir de las 10:00 horas.

Descanse en paz.

Notas del día Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Persistirá ambiente estable con intensa radiación solar en Oaxaca: Protección Civil (08:30 h)

 Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: