Fallece Lorena Córdova Brena esposa de José Antonio Hernández Fraguas (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. ADNsureste.info se une a la pena que embarga a José Antonio Hernández Fraguas por el sensible fallecimiento de su esposa la señora Lorena del Carmen Córdova Brena acaecida este día en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

Rogamos a Dios le de consuelo, resignación, encuentre paz y serenidad a través de la fe en estos momentos difíciles

Los servicios funerarios se llevarán a cabo en Funeraria Nuñez Banuet Reforma ubicado en la calle Almendros 600, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, el día sábado 21 de febrero a partir de las 10:00 horas.

Descanse en paz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir