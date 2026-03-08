Persisten lluvias intermitentes y oleaje elevado en la costa de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán las condiciones de lluvias ligeras con intervalos de chubascos, especialmente en la porción norte del estado.

Lo anterior se debe a la presencia de un canal de baja presión sobre el sureste de México, en combinación con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán en rangos de caluroso a muy caluroso, con periodos de bochorno en las regiones del Istmo, la Costa y algunos municipios de la Sierra Sur.

Asimismo, los vientos soplarán del sur y sureste, con rachas ocasionales al paso de tormentas. Finalmente, se prevén periodos de oleaje elevado a lo largo de la línea de costa.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 32 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 37 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 11 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 32 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCyGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

