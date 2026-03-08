Apunte diario sobre Letras Hipnóticas: 8 de marzo: La ciudad morada y la furia de las calles: Arturo Vásquez Urdiales (08:30 h)

Por Arturo Vásquez Urdiales.

I. El origen del 8 de marzo

La raíz histórica de una conmemoración

Oaxaca de Juárez, 8 de marzo. El 8 de marzo no nació como una fiesta, sino como un día marcado por la memoria del sufrimiento y la lucha de las mujeres trabajadoras en los albores de la industrialización.

Su origen no se encuentra en un solo acontecimiento, sino en una constelación de hechos históricos que se fueron superponiendo hasta fijar la fecha.

1. Las obreras del siglo XIX.

A finales del siglo XIX las mujeres trabajaban en condiciones brutales en fábricas textiles de Europa y Estados Unidos.

Jornadas de 12 a 16 horas

Salarios mucho menores que los hombres

Ambientes laborales peligrosos

Sin derechos sindicales

En 1857, según la tradición del movimiento obrero, obreras textiles de Nueva York protestaron contra estas condiciones. Aunque los historiadores debaten detalles del evento, el relato se volvió un símbolo fundador del feminismo laboral.

2. El incendio que marcó la conciencia del mundo.

El acontecimiento más trágico ocurrió el 25 de marzo de 1911 en Nueva York: el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist.

Murieron 146 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes inmigrantes.

Las puertas estaban cerradas con llave para evitar que las obreras abandonaran sus puestos.

Muchas murieron:

atrapadas entre las llamas

asfixiadas

o saltando desde los pisos superiores.

Aquel incendio sacudió a la opinión pública mundial y evidenció la brutalidad del capitalismo industrial de la época.

3. La propuesta política

En 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la pensadora alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional de lucha por los derechos de las mujeres.

La propuesta fue aprobada por más de cien delegadas de 17 países.

Pero aún no tenía fecha fija.

4. La huelga que cambió la historia

La fecha definitiva surgió en Rusia en 1917.

Ese día —según el calendario gregoriano, el 8 de marzo— mujeres obreras salieron a las calles de Petrogrado exigiendo:

pan

paz

el fin de la guerra

mejores condiciones laborales.

Aquella protesta desencadenó una cadena de eventos que terminaría provocando la caída del zarismo y el inicio de la Russian Revolution.

El movimiento feminista internacional decidió adoptar esa fecha como símbolo.

5. Reconocimiento mundial

Décadas después, en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, la United Nations oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

Desde entonces se conmemora globalmente.

—

6. ¿Por qué no es una celebración?

Porque su esencia no es festiva.

Es una memoria histórica.

Recuerda:

muertes en fábricas

explotación laboral

lucha por derechos civiles

violencia estructural contra mujeres.

Por eso muchas activistas insisten en decir:

“No se celebra, se conmemora.”

Es un día que mezcla:

homenaje

duelo

protesta

conciencia social.

En otras palabras:

una jornada donde la historia recuerda que la igualdad nunca fue un regalo; siempre fue una conquista.

—

II

Las ciudades tienen días en que cambian de color.

No porque el cielo se modifique ni porque el concreto decida florecer.

Sucede porque la memoria humana, como una marea antigua, vuelve a subir.

El 8 de marzo es uno de esos días.

La ciudad se vuelve morada.

Moradas las pancartas.

Moradas las bufandas.

Moradas las consignas que suben por las avenidas como humo de incienso civil.

Pero bajo ese color late algo más profundo.

No es una fiesta.

Es un ritual de memoria colectiva.

Las sociedades modernas —que presumen racionalidad y progreso— siguen necesitando días específicos para recordar lo que el tiempo intenta borrar.

El calendario funciona entonces como un altar civil.

Un lugar donde la historia vuelve a ser pronunciada.

Los antiguos lo sabían bien.

Los romanos tenían fiestas para recordar a sus muertos.

Los griegos honraban a sus héroes en días señalados.

Los pueblos mesoamericanos guardaban calendarios sagrados donde cada fecha abría una puerta entre el presente y el pasado.

Nosotros hacemos lo mismo.

Solo que en vez de templos tenemos avenidas.

Y en vez de sacerdotes tenemos multitudes.

El 8 de marzo es uno de esos días en que la sociedad se mira al espejo.

A veces ese espejo devuelve una imagen incómoda.

Por eso la ciudad no siempre responde con serenidad.

Aparecen gritos.

Aparecen consignas.

Aparecen pintas sobre muros antiguos.

Algunos llaman a esto vandalismo.

Otros lo llaman desesperación.

La verdad es más compleja.

Cuando una sociedad acumula tensiones durante años, el calendario se convierte en una válvula simbólica.

Un día que concentra lo que durante meses permanece disperso.

Por eso el 8 de marzo no es solo una marcha.

Es una catarsis social.

Un teatro colectivo donde se representan heridas que aún no han cerrado.

Las calles se llenan entonces de voces.

Voces jóvenes.

Voces cansadas.

Voces que llevan nombres escritos en carteles de cartón.

VOCES: MUCHAS VOCES!

Cada nombre es una historia.

Cada historia es un recuerdo que se niega a desaparecer.

Y así la ciudad, cubierta de morado, se convierte por unas horas en un inmenso libro abierto.

Un libro escrito con pasos.

Un libro escrito con gritos.

Un libro escrito con memoria.

Quizá dentro de cien años las generaciones futuras mirarán estas imágenes y se preguntarán por qué fue necesario.

Tal vez entonces el morado ya no sea un color de protesta.

Tal vez sea solo un recuerdo.

Pero mientras ese día llega, las ciudades seguirán teniendo jornadas en que cambian de color.

Y cuando el calendario marque 8 de marzo, la historia volverá a caminar por las avenidas.

Porque la memoria —como el río del tiempo— nunca se detiene.

Con respeto y admiración

Arturo

