Inicia Salomón Jara programa estatal de desazolve en Valles Centrales (11:10 h)

Santo Domingo Tomaltepec, Oax., 8 de marzo. Desde la represa “La Mina”, ubicada en el municipio de Santo Domingo Tomaltepec, el Gobernador Salomón Jara Cruz dio el banderazo de inicio al Programa Estatal de Desazolve en bordos, presas y retenes, una estrategia que busca fortalecer la captación de agua de lluvia y mejorar las condiciones para la producción agrícola en la región.

El mandatario estatal informó que este programa contempla una inversión superior a 15 millones de pesos para intervenir más de 85 presas, pozos y retenes en los Valles Centrales de Oaxaca. Estas acciones permitirán recuperar gradualmente la capacidad de almacenamiento de agua y beneficiar a más de 160 hectáreas de riego en la zona.

En una primera etapa se destinarán 800 mil pesos para iniciar los trabajos en esta represa, mediante la extracción de azolve, limpieza y conformación de bordos, lo que contribuirá a mejorar la captación de agua y favorecer la recarga de los acuíferos, en una región donde el estiaje representa un desafío constante.

Estas acciones se realizan a través del programa Maíces Nativos, en su componente de microcuencas, con el objetivo de fortalecer la resiliencia del campo ante la sequía y mejorar las condiciones para las actividades productivas.

Durante la jornada también se realizó la siembra de 50 mil crías de tilapia para el repoblamiento de la represa “La Mina”. Asimismo, el gobernador informó que se han entregado 12 mil crías sexadas a productores de Villa de Mitla, San Lorenzo Cacaotepec, San Bartolo Coyotepec y San Francisco Lachigoló, producidas en el Centro Acuícola Certificado de Jalapa del Marqués.

Con estas acciones, la Primavera Oaxaqueña impulsa una estrategia integral para mejorar la disponibilidad de agua, fortalecer la producción agrícola y generar nuevas oportunidades para las familias del campo.

