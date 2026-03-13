Arranca Salomón Jara “Cuaresma Primavera”, oferta a 40 pesos el kilo de pescado (15:30 h)

2026/03/13  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 13 marzo. El programa Cuaresma Primavera llegó a la agencia de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, para brindar pescado saludable y certificado, por un costo de solo 40 pesos el kilo, 50 por ciento menos del precio habitual.

En la puesta en marcha de esta acción, el Gobernador Salomón Jara Cruz explicó que la Primavera Oaxaqueña realiza el subsidio del 50 por ciento del precio del producto, el cual fluctúa entre 80 pesos, de modo que el Gobierno del Estado paga directamente a las personas acuicultoras que lo comercializan y las consumidoras cubren la mitad.

El Mandatario estatal indicó que este apoyo se replicará el próximo viernes en esta misma agencia municipal con pescado fresco y de calidad para que más familias sean beneficiadas con una alimentación sana a precio accesible.

La venta de estos productos es resultado de los acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) y las personas productoras de mojarra de San Pedro Ixcatlán, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

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