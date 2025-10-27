Pensión del Bienestar realizará su último pago de 2025 en esta fecha (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. La Secretaría del Bienestar confirmó que el último pago bimestral del año 2025 de la Pensión del Bienestar, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, se realizará durante el mes de noviembre.

Cada uno de los Programas del Bienestar otorga montos diferentes a los beneficiarios, y son entregados durante 6 veces al año.

Los apoyos de la Pensión del Bienestar son para:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Mujeres Bienestar

Madres trabajadoras

El depósito se hará de forma escalonada por apellido para evitar aglomeraciones, siguiendo el esquema habitual en sucursales del Banco del Bienestar, según lo publicado por Infobae.

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se espera que se dé a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales de la dependencia.

Normalmente el anuncio se realiza hasta que inicia el mes donde se harán los depósitos, para lo que los beneficiarios deben estar pendientes.

Cómo cobrar la Pensión del Bienestar

La única forma de recibir el apoyo de la pensión es a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, a partir de la fecha indicada, pero previamente si se tienen dudas se puede consultar el saldo.

1. A través de la aplicación móvil

Los beneficiarios pueden descargar la aplicación desde un teléfono con sistema Android o iOS, donde se puede consultar el saldo, al seguir estos pasos:

Descarga la aplicación y acepta los términos y condiciones

Ingresa tu número de celular, los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP que usas en el cajero automático

Crea y confirma la contraseña

Inicia sesión y podrás verificar el saldo y los movimientos

2. Por teléfono

Llama al 800 900 2000

Selecciona la opción 1

Ingresa los 16 dígitos de la tarjeta y el año de nacimiento o NIP

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir