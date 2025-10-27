Capturan a sujeto por robo con violencia en Oxxo en la colonia Santa Anita (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Derivado de los operativos estratégicos de vigilancia y disuasión implementados a través del Mando de Coordinación de Seguridad Metropolitana en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se logró la detención de una persona del sexo masculino identificado como B.M.C.R., por el delito de robo con violencia moral a las personas cometido en perjuicio de una tienda Oxxo ubicada jurisdicción de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2025 en el interior de una tienda de conveniencia denominada OXXO ubicada en Avenida Ferrocarril 101, colonia Santa Anita jurisdicción de Oaxaca de Juárez, lugar hasta donde ingresó el responsable que amenazó con un arma de fuego a dos mujeres que se encontraban laborando en la sucursal.

La investigación detalla que, tras amagar a las víctimas, el agresor logró entrar al área de cajas para sustraer dinero en efectivo de una gaveta.

Ante estos hechos y tras el llamado de auxilio, elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez lograron la detención de B.M.C.R., y lo pusieron a disposición de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales para su certificación y posteriormente resolver su situación jurídica.

Inmediatamente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes sobre su probable participación en robos a más tiendas de conveniencia en la zona.

La Fiscalía de Oaxaca realiza trabajos para combatir la comisión de delitos que afectan el patrimonio de la población en distintas regiones de la entidad, con el objetivo de garantizar un adecuado acceso a la procuración de justicia.

