Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Este año, ha habido múltiples parejas que nos han sorprendido, tales como Pamela Anderson y Liam Neeson o Sydney Sweeney y Scooter Braun. Pero no cabe duda de que la más comentada es, definitivamente, Katy Perry y Justin Trudeau.

Y es que, la pareja ha estado en boca de todos desde que fueron captados juntos hace varios meses, pero tuvieron que esperar un buen tiempo para que finalmente confirmaran su relación. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles.

Así confirmaron Katy Perry y Justin Trudeau su relación

La cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fueron vistos tomados de la mano en París este fin de semana, confirmando así los rumores que circulaban desde hace meses.

El encuentro, ocurrido durante el cumpleaños número 41 de la intérprete de “Teenage Dream”, fue captado por las cámaras de TMZ, mostrando a una Katy deslumbrante con un vestido rojo y a un Trudeau sonriente y relajado, disfrutando de la noche parisina.

La pareja asistió al icónico cabaret ‘Crazy Horse’, donde su complicidad fue más que evidente ante los flashes y los aplausos de los curiosos. Además, lo que era súper obvio es que ambos estaban tomados de la mano.

¿Cómo inició la relación de Katy Perry y Justin Trudeau?

Los primeros rumores surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal. En ese momento, las redes sociales explotaron ante la posibilidad de un romance entre la estrella pop y el exmandatario canadiense.

Aunque ambos intentaron mantener el perfil bajo, las apariciones conjuntas y los comentarios de fuentes cercanas confirmaron que algo especial estaba creciendo entre ellos.

De acuerdo con Us Weekly, Perry está “muy entusiasmada y feliz” con esta nueva etapa. Una fuente cercana reveló que han pasado mucho tiempo juntos en privado, lejos de los reflectores, y que la cantante prefiere mantener la relación con discreción. “Sus amigos creen que hacen una gran pareja, aunque él aún no conoce a muchos de ellos”, añadió.

Su conexión, dicen los allegados, surgió de manera natural: comparten una visión optimista del mundo, pasión por el arte y el compromiso social.

Perry, quien ha apoyado causas de educación y derechos humanos, y Trudeau, conocido por su carisma y trabajo en temas de equidad, habrían coincidido en eventos internacionales antes de dar el salto a algo más personal.

¿Katy Perry y Justin Trudeau estaban solteros antes de iniciar su relación?

Sí. Ambos cerraron capítulos importantes antes de encontrarse. Perry se separó este año de su exprometido Orlando Bloom, con quien mantiene una relación cordial centrada en la crianza de su hija de cinco años, Daisy Dove.

Tras siete años juntos y un compromiso que se anunció en San Valentín de 2019, la pareja decidió tomar caminos distintos. “No fue una separación polémica, siguen siendo amigos”, declaró una fuente cercana a Us Weekly.

Por su parte, Justin Trudeau anunció en 2023 su separación de Sophie Grégoire Trudeau, con quien estuvo casado durante 18 años y tuvo tres hijos.

El expolítico, que dejó su cargo como primer ministro en marzo de 2025, ha mantenido un perfil discreto desde entonces, aunque recientemente fue captado por Daily Mail disfrutando del verano junto a Perry en un yate.

