Pensión Bienestar marzo 2026: calendario de pagos del 17 al 26 de marzo y cuánto depositan (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 continúa durante la segunda mitad de marzo con depósitos escalonados para millones de beneficiarios en todo el país.

De acuerdo con el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar, los depósitos se realizan por la primera letra del apellido y todavía quedan varios pagos programados en los próximos días.

En total, más de 18.8 millones de personas reciben alguno de los apoyos que se depositan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos Pensión Bienestar marzo 2026: qué apellidos cobran del 17 al 26 de marzo

Si todavía no recibes tu depósito del pago del Bienestar del bimestre marzo-abril, estos son los pagos que faltan en el calendario:

Martes 17 de marzo: apellidos con M

Miércoles 18 de marzo: apellidos con N, Ñ y O

Jueves 19 de marzo: apellidos con P y Q

Viernes 20 y lunes 23 de marzo: apellidos con R

Martes 24 de marzo: apellidos con S

Miércoles 25 de marzo: apellidos con T, U y V

Jueves 26 de marzo: apellidos con W, X, Y y Z

La dispersión terminará el jueves 26 de marzo, cuando concluyan los depósitos del segundo bimestre del año.

La dispersión terminará el jueves 26 de marzo, cuando concluyan los depósitos del segundo bimestre del año. / Foto: Especial

Cuánto paga la Pensión Bienestar 2026: montos para adultos mayores, discapacidad y otros apoyos

El dinero que se deposita depende del programa social en el que esté inscrita cada persona. Actualmente los montos bimestrales son:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Mujeres con Bienestar: 3,100 pesos

Programa de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos por hijo

Estos recursos se depositan directamente en la tarjeta bancaria asignada a cada beneficiario.

Cómo consultar la fecha exacta de tu depósito de la Pensión Bienestar marzo-abril 2026

Para saber exactamente cuándo recibirás tu dinero, es importante identificar la primera letra de tu apellido y revisar el calendario correspondiente.

También se puede consultar la información oficial en el portal del Gobierno de México dedicado a los programas sociales.

El proceso de pago se realiza de forma escalonada para evitar saturación en sucursales y cajeros, por lo que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que permanece disponible en la cuenta.

Cabe recordar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno federal que otorga un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales dirigido a personas de 65 años o más. Se trata de un derecho constitucional, universal y sin intermediarios, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y garantizar una vejez digna.

Para inscribirse en estos programas (especialmente adultos mayores y mujeres), se suelen solicitar los siguientes documentos en los Módulos del Bienestar:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.).

Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Teléfono de contacto para seguimiento.

Quienes son beneficiarios deben recordar que el pago se realiza exclusivamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, la cual permite retirar efectivo en cajeros o pagar directamente en establecimientos.

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