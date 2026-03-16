FGR investiga posible ‘contaminación de escena’ en la residencia de ‘El Mencho’ (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado informando que se investiga una posible ‘contaminación de la escena’ tras el abatimiento de ‘El Mencho’. En su comunicado, la dependencia reconoció que diversas personas accedieron sin autorización a la residencia del capo criminal.

“Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse”, detalló la FGR.

Recordemos que tras el abatimiento de ‘El Mencho’, se difundieron imágenes y videos de los aspectos sobre cómo lucía la residencia del líder del CJNG. Además de ello, también se compartieron presuntas nóminas administradas por esta organización criminal en donde se detallaban pagos y supuestos sobornos.

Posterior a ello, se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acceso a esta residencia, a lo que la mandataria respondió que la FGR emitiría un posicionamiento sobre estos hechos.

Detallan razones por las que no se aseguraron de inmediato los inmuebles

De acuerdo con la Fiscalía, tras el operativo, se determinó que no había condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. Por lo que no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles hasta que se restablecieran las condiciones de seguridad en el estado.

Especial |

“Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”, señaló la FGR sobre los objetos y documentos encontrados en la residencia del líder del CJNG.

A su vez, “no es posible establecer si los elementos encontrados los preservaron conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Finalmente, la fiscalía señaló que continúan las investigaciones para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad. Además de corroborar si todos los objetos hallados efectivamente se encontraban en el lugar, así como la posible contaminación de la escena.