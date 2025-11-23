Pemex responde a señalamientos tras polémica por triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. Tras las acusaciones de fraude y corrupción hechas por Omar Harfouch contra el concurso Miss Universo 2025, en el que la mexicana Fátima Bosch obtuvo la corona, surgieron diversas versiones que vinculaban su triunfo con presuntos intereses económicos y políticos.

Las sospechas se centraron en contratos petroleros, posibles conflictos de interés y los antecedentes profesionales de su padre, Bernardo Bosch Hernández, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex); la situación escaló cuando la propia empresa estatal felicitó públicamente a la joven, gesto que fue interpretado por algunos sectores como una señal de cercanía o injerencia.

Pemex niega injerencia tras acusaciones por triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

De acuerdo con información difundida por El Universal, en 2023, cuando Bernardo Bosch ocupaba un cargo directivo dentro de Pemex, la petrolera asignó mediante licitación un contrato por 745.6 millones de pesos a una empresa vinculada a Raúl Rocha Cantú, quien un año más tarde asumiría la presidencia de la organización internacional Miss Universo.

Este dato alimentó las especulaciones que buscaban relacionar directamente el triunfo de Fátima Bosch con decisiones tomadas dentro de la empresa estatal. Ante la ola de señalamientos, Pemex emitió un comunicado oficial el domingo 23 de noviembre, en el que aclaró la naturaleza y el contexto del contrato mencionado.

Petrolera afirma no tener ningún vínculo con directivos de Miss Universo

La institución explicó que, conforme a los procesos de debida diligencia, en febrero de 2023 se firmó un acuerdo por 11 meses con las empresas que participaron en conjunto en la licitación: Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Subrayó además que, a la fecha, no existe ninguna relación contractual vigente con dichas compañías.

La petrolera también negó tener cualquier tipo de vínculo o influencia con los directivos del certamen Miss Universo. Respecto a la felicitación publicada en sus redes sociales tras el triunfo de Fátima Bosch, Pemex señaló que esta se realizó únicamente como parte del entusiasmo popular generado por el logro de una representante mexicana en un evento internacional.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas de ética e integridad, así como con la lucha permanente contra la corrupción dentro de sus operaciones y estructuras internas. Con ello, Pemex busca distanciarse de cualquier interpretación que sugiera una relación entre su actividad institucional y el reciente certamen de belleza.