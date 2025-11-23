Asesinan a Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y figura clave del PRD (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. El clima de violencia política en el país vuelve a encender alertas, pues a penas días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, un nuevo caso sacude a la esfera pública: Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, Veracruz, y uno de los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinado el domingo 23 de noviembre.

Anuncian muerte de Juan Carlos Mezhua Campos en su cuenta oficial de Facebook

La noticia fue dada a conocer la mañana del domingo, alrededor de las 10:00 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del propio Mezhua Campos, donde su equipo confirmó el homicidio.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, señala la publicación.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica.

La dependencia informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen. Asimismo, la FGE aseguró que continuará con las acciones necesarias para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

¿Quién era Juan Carlos Mezhua Campos?

De acuerdo con información difundida por Orizaba en Red, Mezhua Campos era originario de Zongolica, Veracruz, y comenzó su trayectoria política a mediados de los años 2000. Su ingreso al PRD se dio bajo el cobijo de Enrique Romero Aquino, uno de los líderes más influyentes del partido en aquella época.

Su primer gran ascenso ocurrió en 2005, cuando fue propuesto para encabezar la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas del PRD, cargo en el que representó a diversas comunidades de la sierra veracruzana con el respaldo directo de su mentor político.

Una trayectoria marcada por tensiones y rupturas

Durante su gestión dentro del partido, Mezhua enfrentó tensiones internas relacionadas con decisiones administrativas y con el manejo de su equipo, lo que provocó desencuentros con Romero Aquino y otros liderazgos perredistas. Paralelamente, mientras cursaba estudios en la Universidad de Chapingo, se vio involucrado en controversias personales que afectaron su imagen pública.

Con el paso de los años, buscó mantenerse vigente dentro de la vida política del estado, intentando incluso llegar a la dirigencia estatal del PRD. Sin embargo, diversos episodios —entre ellos disputas internas y cuestionamientos sobre el manejo de recursos— debilitaron su posicionamiento.

