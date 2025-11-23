Oaxaca de Juárez realizó el Sorteo del Servicio Militar Nacional Clase 2007 y Remisos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez llevó a cabo este domingo el Sorteo del Servicio Militar Nacional para la Clase 2007 y Remisos, una jornada cívica realizada en la Plaza de la Danza y que contó con la presencia del presidente municipal Ray Chagoya, así como autoridades militares y municipales.

La actividad se desarrolló en coordinación con la Base Aérea Militar No. 15, cuyo personal brindó acompañamiento técnico y operativo con la Secretaría Municipal de Oaxaca de Juárez, para garantizar el correcto desarrollo del sorteo. Como parte del dispositivo, también participaron diversos municipios de los Valles Centrales, entre ellos:

Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilápam de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, San Antonio de la Cal, Santa María Coyotepec, San Raymundo Jalpan, San Agustín de las Juntas, Santa María Atzompa, San Jacinto Amilpas, Villa de Zaachila, Trinidad Zaachila, Ánimas Trujano, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Catarina Quiané y La Ciénega Zimatlán.

Durante el acto, que contó con la presencia del General de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor Gabriel García Jiménez, Comandante de la Base Aérea Militar No. 15, se resaltó la importancia de esta etapa para las y los jóvenes que forman parte del Servicio Militar Nacional, un proceso que representa un compromiso con la patria y una experiencia que fortalece valores como la responsabilidad, la disciplina y la participación social.

El presidente Ray Chagoya apuntó que este sorteo trasciende lo administrativo, al constituir un acto de civismo que robustece la identidad y la formación ciudadana de la juventud capitalina.

El Municipio reconoció la colaboración institucional de la SEDENA por medio de la B.A.M. No. 15, fundamentales para desarrollar un ejercicio ordenado, transparente y con pleno acompañamiento para las y los participantes. Asimismo, reiteró la importancia de la coordinación con los municipios de la región, lo cual permite fortalecer los procesos cívicos y de servicio a la juventud.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad con mayor civismo, identidad y participación social, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones armadas, las juventudes y el futuro de Oaxaca de Juárez.

