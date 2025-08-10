Monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Oaxaca durante los próximos 4 días (16:07 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. El monzón mexicano, junto a otros sistemas climáticos, provocará lluvias muy fuertes en estados como Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz durante los próximos 4 días, además de vientos fuertes, posible granizo y oleaje elevado; autoridades piden extremar precauciones por inundaciones, crecida de ríos y deslaves.

Lo anterior, en combinación con canales de baja presión, vaguadas en altura y entrada de humedad de ambos litorales, ocasionará lluvias muy fuertes en más de 25 estados de México durante los próximos 4 días, además de vientos fuertes, oleaje elevado y altas temperaturas en varias regiones. Autoridades recomiendan precaución por inundaciones, crecida de ríos y deslaves.

Estados con lluvias muy fuertes y chubascos

Del lunes 11 al jueves 14 de agosto se prevén los siguientes acumulados de precipitación:

Lluvias muy fuertes a intensas

Oaxaca

Chiapas.

Lluvias fuertes a muy fuertes:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Veracruz

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Campeche

Yucatán

Chubascos con lluvias fuertes:

Nuevo León

Tamaulipas

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Nayarit

Hidalgo

Tlaxcala

Tabasco

Quintana Roo

Guanajuato

Viento, oleaje y calor extremo

Durante el periodo de pronóstico, se esperan:

Vientos de 50 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua.

Vientos de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto a temperaturas, se pronostican:

Más de 45 °C en Baja California y Sonora.

De 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C en Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico por día

Martes 12 de agosto

Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.

Miércoles 13 de agosto

Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Jueves 14 de agosto

Lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Oleaje de hasta 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

