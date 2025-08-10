Monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en Oaxaca durante los próximos 4 días (16:07 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. El monzón mexicano, junto a otros sistemas climáticos, provocará lluvias muy fuertes en estados como Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz durante los próximos 4 días, además de vientos fuertes, posible granizo y oleaje elevado; autoridades piden extremar precauciones por inundaciones, crecida de ríos y deslaves.
Lo anterior, en combinación con canales de baja presión, vaguadas en altura y entrada de humedad de ambos litorales, ocasionará lluvias muy fuertes en más de 25 estados de México durante los próximos 4 días, además de vientos fuertes, oleaje elevado y altas temperaturas en varias regiones. Autoridades recomiendan precaución por inundaciones, crecida de ríos y deslaves.
Estados con lluvias muy fuertes y chubascos
Del lunes 11 al jueves 14 de agosto se prevén los siguientes acumulados de precipitación:
Lluvias muy fuertes a intensas
Oaxaca
Chiapas.
Lluvias fuertes a muy fuertes:
Sonora
Sinaloa
Chihuahua
Ciudad de México
Estado de México
Puebla
Veracruz
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Morelos
Campeche
Yucatán
Chubascos con lluvias fuertes:
Viento, oleaje y calor extremo
Durante el periodo de pronóstico, se esperan:
Vientos de 50 a 70 km/h en Sonora y Chihuahua. Vientos de 40 a 60 km/h en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En cuanto a temperaturas, se pronostican:
Más de 45 °C en Baja California y Sonora.
De 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. De 35 a 40 °C en Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
De 30 a 35 °C en Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo.
Pronóstico por día Martes 12 de agosto
Lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas.
Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.
Miércoles 13 de agosto
Lluvias muy fuertes en Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Chubascos fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.
Jueves 14 de agosto
Lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Oleaje de hasta 3 metros en costas de Oaxaca y Chiapas.
Las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, con riesgo de incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.
