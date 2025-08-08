Participarán 16 productores en 3er Expo Feria de la Cemita de Tlaxiaco (16:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de agosto. La secretaria del Comité de la Unión de Panaderos de Tlaxiaco, Concepción Santiago, comunicó que el 15 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en la explanada Benito Juárez, se realizará la tercera Expo Feria de la Cemita de Tlaxiaco.

Adelantó que serán un total de 16 productores de cemitas, un expositor de chocolate y artesanos que estarán ofreciendo sus productos.

“La familia de las cemitas son: panela, molletes, despajadas y cemitas de sal. Algunas de esta familia tienen otras variantes, y es el pan que se consume aquí en la región. Los expendedores quienes vamos estar ahí somos locatarios del Mercado Benito Juárez, de los alrededores, de comunidades no tenemos participación, es meramente de Tlaxiaco”, recalcó.

Aseguró que el objetivo es dar a conocer a la cemita a turistas nacionales y extranjeros, porque será en el marco de la “Fiesta Patronal de Agosto 2025”, en honor a la Virgen de Santa María de la Asunción.

Sostuvo que no existe el riesgo de que desaparezca la cemita, y que actualmente por el incremento de la población, también crece el consumo de este pan.

“A las 9 de la mañana se inaugura la feria, va así en este orden cronológico, la apertura, habrá un concurso de la mejor cemita, habrá una charla, una exposición y también tenemos música, un padrino que nos complace, por parte de la Casa de la Cultura, hay una participación. El evento va a estar muy nutrido para que nos acompañen”, expresó.

Dijo que la tercera Expo Feria de la Cemita se realizará en coordinación con el Ayuntamiento de Tlaxiaco, por medio de la Regiduría de Hacienda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir