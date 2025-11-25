Se suma Gobierno de Oaxaca al Compromiso Nacional por la Vida, Felicidad y Respeto a las Mujeres para erradicar violencia de género (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobernador Salomón Jara Cruz se sumó al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres; también, presentó las acciones realizadas por su administración para garantizar una vida plena a este sector y la igualdad sustantiva.

Desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal firmó el documento que formaliza su respaldo a los 10 puntos de esta estrategia implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca prevenir y atender las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

De esta manera, anunció que la Primavera Oaxaqueña abrirá dos refugios para brindar protección a mujeres en situación de violencia extrema, así como a sus hijas e hijos; además, seguirán en operación los 41 Centros Libres establecidos en la entidad.

En la conferencia de prensa, Jara Cruz informó que el Congreso del Estado analiza una iniciativa de ley para homologar el tipo penal de abuso sexual en concordancia con el modelo presentado por la Secretaría de las Mujeres.

El Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, que cuenta con el respaldo de las 32 entidades federativas; consiste en la difusión de la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

También, destaca la coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada; la capacitación de las y los servidores públicos con perspectiva de género; así como la creación de espacios seguros para la movilidad de las mujeres.

En Oaxaca, el Gobierno estatal ha realizado diversas acciones para propiciar el desarrollo pleno de las mujeres, libre de violencia y en condiciones de igualdad, entre estas, el Mandatario oaxaqueño suscribió, en junio pasado, un convenio con los 40 municipios para la atención de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Asimismo, a través de la Secretaría de las Mujeres del estado se implementa la Brigada Violeta, conformada por psicólogas y abogadas que, a la fecha, ha atendido a más de 58 mil mujeres en 68 municipios, con acciones de prevención y respuesta oportuna ante la violencia de género.

La Primavera Oaxaqueña ha brindado 32 mil 515 servicios de orientación y atención especializada, a través del Centro Estatal de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género (CEATI); en tanto, el refugio estatal de Mujeres Transformado su Historia instalado en 2024 ha realizado 9 mil 667 servicios de protección a esta población en situación de violencia extrema.

