Participa en alguna de las tres carreras atléticas en el marco del “Día Internacional de la Mujer” (10:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. En el marco del día de la mujer, a lo largo del país se realizarán diversas actividades, en materia deportiva, en Oaxaca se contemplan diversas carreras, una de ellas se llama “carrera atlética 5k mujeres imparables, corriendo por otras mujeres”, otra es la “2nd manantial fun run 2026”, así como la carrera atlética “Mujeres en movimiento”.

En el caso de la “carrera atlética 5k mujeres imparables, corriendo por otras mujeres”, se efectuará el domingo 8 de marzo a las 7:00 de la mañana, en la agencia municipal de Puerto Escondido, con la ruta, agencia, rinconada, Bacocho, agencia, en su modalidad recreativa y con premiación de $2,500 pesos para el primer lugar, la inscripción consta de 3 artículos de la canasta básica.

Por otra parte, el sábado 7 de marzo en la Villa Primavera, a partir de las 6:45 de la mañana, se realizará la “2nd manantial fun run 2026”, con sede en Puerto Escondido, el costo es de $250 pesos, para la categoría adultos y juvenil, con derecho a playera, número, medalla e hidratación. De igual forma, se contemplan carreras infantiles en la pista de atletismo.

Otra de las opciones para este mes de marzo se realizará el domingo 8, con un registro hasta el momento de tres mil mujeres, acorde a lo publicado por el Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, la carrera atlética “Mujeres en movimiento”, tendrá una gran participación, así como la fuerza y el espíritu deportivo de las atletas.

La ruta a dominar será de 8 kilómetros, la competencia contará con premiación en efectivo para las primeras ocho mujeres en cruzar la meta, portando su número oficial de corredora. Para el primer lugar se contemplan $4,000 pesos, la segunda en terminar recibe $3,500 pesos, para la tercer en concluir, el premio es de $3,000 pesos.

En el caso del cuarto lugar, la premiación es de $2,500 pesos, para el quinto sitio el estímulo es de $2,000 pesos, para el sexto lugar el premio es de $1,500 pesos, en tanto la séptima atleta en concluir obtendrá $1,000 pesos, finalmente para la octava posición, el premio será de $500 pesos. Así como la entrega de mil medallas conmemorativas, a las primeras mujeres en finalizar el recorrido con su número asignado. La salida y meta de esta carrera, será frente al Auditorio Guelaguetza, la justa iniciará a las 7:00 de la mañana.

