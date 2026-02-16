Para labores el STAUO en la Universidad, exigen aumento salarial (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) iniciaron este día un paro de labores para exigir a las autoridades atención a su pliego petitorio.

Los sindicalizados demandan la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios, así como de los Gobiernos federal y estatal.

A través de un documento que circularon, señalan que han pedido a la Universidad, un incremento salarial digno, como una petición justa, ante un escenario nacional en que a las universidades públicas, se le impone la estrategia neoliberal de los topes salariales y que hoy no rebasa el 4%, correspondiente al uno de febrero de 2026 al treinta y uno de enero de 2027, lo que significa en términos reales, un incremento de $2.96 (dos pesos con noventa y seis centavos) directo al salario del personal docente, lo que se traduce en una política salarial que atenta contra la dignidad laboral, quedando muy por debajo de los incrementos a los salarios mínimos en el país”.

Dijeron que es importante visibilizar, la agenda de violaciones contractuales señaladas y contenidas en su emplazamiento a huelga.

“Si bien es cierto, que tanto en el tema de las jubilaciones, recategorizaciones, vivienda, entre otros, dependen del presupuesto asignado a la UABJO por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca, también lo es que dichas asignaciones han sido insuficientes”.

Indicaron que la normalización de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en perjuicio de la comunidad docente de todas las unidades académicas de la Universidad, se ha traducido en actos violatorios a sus derechos laborales.

Indicaron que, a pesar de estar integrados legalmente a nómina, han sido desplazados de sus cargas académicas por quienes ejercen el cargo de Director o Directora, y que en ese ejercicio autoritario han contratado a personal ajeno a la universidad, sin experiencia profesional y docente.

Supliendo con ello, las funciones del personal docente del STAUO, que por motivos de control político se les reduce a impedir el ejercicio de defensa de sus derechos laborales, si como el derecho a libre asociación, lo que ha traído como consecuencia la represión institucional.

Ante esta situación exigen al Gobierno Federal, la asignación de un incremento salarial digno, para el personal docente universitario, así como la de garantizar el cumplimiento de las prestaciones contenidas en nuestro CCT.

Por parte del Gobierno del Estado, su intervención ante el Congreso del Estado, para la asignación de una partida presupuestal que coadyuve con el Gobierno Federal, en las prestaciones reclamadas en nuestro emplazamiento a huelga.

De igual manera, demandan un alto a las violaciones a los derechos del personal docente, cometidas de manera permanente, desde las unidades académicas de la Universidad, que trastocan la dignidad y los derechos laborales del personal docente adscrito.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir