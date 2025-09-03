Autoridades verifican zona tras incidente con buque en terminal de Pemex (13:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 3 de septiembre. Ayer por la noche, durante las maniobras de carga de un buque tanque en la terminal marítima de Pemex en Salina Cruz, los fuertes vientos y la tormenta provocaron que se reventaran los cabos que lo mantenían atracado, lo que ocasionó que la embarcación se recargara contra el muelle.

Como resultado del incidente, una pequeña cantidad de producto cayó al mar. Sin embargo, gracias a las medidas preventivas implementadas, el derrame quedó contenido dentro de las barreras de seguridad que se colocan de manera rutinaria durante este tipo de operaciones.

De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se llevaron a cabo trabajos de recuperación con el uso de cordones oleofílicos, lo que permitió contener y limpiar la sustancia sin mayores consecuencias ambientales.

Este miércoles, personal de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y autoridades de Pemex realizaron un recorrido conjunto por la zona para verificar el área del incidente y constatar que no exista riesgo alguno para las operaciones portuarias ni para el medio ambiente.

