Pagó en efectivo y de contado: Esto cuestan los 13 ranchos secretos de Pepín, hermano de AMLO (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. Nuevamente, la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra en el centro de la polémica. Esta vez, el protagonista es su hermano José Ramiro López Obrador, mejor conocido como Pepín, actual secretario de Gobierno de Tabasco, quien habría adquirido 13 ranchos en diferentes municipios del estado durante los últimos años.

El periodista tabasqueño Audelino Macario reveló, en una investigación publicada por la revista Etcétera, que mientras AMLO promovía la llamada “austeridad republicana”, su hermano mantenía un perfil discreto en torno a su patrimonio.

Pepín compró 13 ranchos en efectivo y de contado, 8 en el sexenio de su hermano AMLO

Sin embargo, los documentos revisados por el reportero muestran que ocho de los ranchos fueron comprados entre 2018 y 2024, durante el gobierno de su hermano, por un monto total de 6.9 millones de pesos, todos pagados “en efectivo y de contado”.

Las cinco propiedades restantes habrían sido adquiridas entre 2010 y 2016, años después de que Pepín se desempeñara como alcalde de Macuspana (2004–2006). El periodista subraya que resulta sospechoso el incremento patrimonial del funcionario, quien solo ha ocupado dos cargos públicos: alcalde y subsecretario de Gobierno durante la administración de Adán Augusto López Hernández.

¿Cuánto costó cada rancho del hermano de AMLO?

Entre los ranchos señalados destacan los siguientes:

Rancho 1: 150,000 m², adquirido el 20 de junio de 2020 por 1,200,000 pesos mexicanos.

150,000 m², adquirido el por pesos mexicanos. Rancho 2: 120,000 m², comprado el 16 de abril de 2016 por 360,000 pesos mexicanos.

120,000 m², comprado el 16 de abril de 2016 por pesos mexicanos. Rancho 3: 390,000 m², adquirido en 2023 por 3,000,000 pesos mexicanos.

390,000 m², adquirido en por pesos mexicanos. Rancho 4: 110,000 m², adquirido en 2015 por 330,000 pesos mexicanos.

110,000 m², adquirido en 2015 por pesos mexicanos. Rancho 5: 142,500 m², comprado en 2010 por 190,000 pesos mexicanos.

142,500 m², comprado en 2010 por pesos mexicanos. Rancho 6: 212,500 m², adquirido en 2020 por 543,226 pesos mexicanos.

212,500 m², adquirido en por pesos mexicanos. Rancho 7: 600,000 m², comprado en 2018 por 1,196,000 pesos mexicanos.

600,000 m², comprado en por pesos mexicanos. Rancho 8: 580,000 m², adquirido en 2020 por 462,000 pesos mexicanos.

580,000 m², adquirido en por pesos mexicanos. Rancho 9: 215,000 m², adquirido en 2019 por 242,000 pesos mexicanos.

215,000 m², adquirido en por pesos mexicanos. Rancho 10: 100,000 m², comprado en 2011 por 85,000 pesos mexicanos.

100,000 m², comprado en 2011 por pesos mexicanos. Rancho 11: 360 m², adquirido en 1992 por 200,000 pesos mexicanos.

360 m², adquirido en 1992 por pesos mexicanos. Rancho 12: 290,000 m², comprado en 2023 por 465,000 pesos mexicanos.

290,000 m², comprado en por pesos mexicanos. Rancho 13: 165,000 m², adquirido en 2022 por 350,000 pesos mexicanos.

Algunas de estas propiedades incluyen superficies que oscilan entre 100 mil y 290 mil metros cuadrados, todas adquiridas por montos inusualmente bajos, considerando el valor real de la tierra en la región.

Tambien se compró un tractor de 1.2 mdp en efectivo

Además, Macario documenta que el 10 de marzo de 2024, mientras Pepín coordinaba la campaña del morenista Javier May a la gubernatura de Tabasco, acudió personalmente a la agencia Massey Ferguson, frente a la Plaza Altabrisa en Villahermosa, donde compró un tractor modelo 285 por 1.2 millones de pesos en efectivo.

En su declaración patrimonial del 30 de noviembre de 2024, José Ramiro reportó no tener ingresos adicionales ni empresas, y reconoció que en 2023 no tuvo empleo alguno. Sin embargo, el periodista asegura que realiza ventas de reses y compra de ganado sin declarar, participando incluso como proveedor del programa federal “Crédito Ganadero a la Palabra”.

Hasta el momento, el hermano de AMLO, José Ramiro López Obrador no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones ni ha mostrado documentos que acrediten el origen de los recursos con los que realizó las compras enefectivo de sus 13 ranchos y su tractor.

