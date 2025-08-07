Padres de estudiantes rechazan traslado de la Facultad de Medicina de Tehuantepec a Juchitán (20:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 6 de agosto. Padres de familia de estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO manifestaron este miércoles su rechazo al posible traslado de la sede actual, ubicada en Tehuantepec, al municipio de Juchitán de Zaragoza.

El acuerdo fue tomado durante una reunión sostenida en las instalaciones de la facultad en Tehuantepec, donde expresaron su inconformidad por el anuncio reciente del rector de la UABJO, Mtro. Cristian Eder Carreño López, quien informó que la nueva sede estaría ubicada al oriente de Juchitán.

Los padres argumentan que este cambio afectaría la estabilidad académica y logística de los estudiantes.

Según informaron, el pronunciamiento oficial con su postura será entregado en los próximos días tanto al rector como a la directora de la Facultad de Medicina, Dra. Gema Hernández Bernardino.

Cabe recordar que el nuevo campus en Juchitán contempla la incorporación de catedráticos hablantes de zapoteco, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y ofrecer una formación con pertinencia lingüística y social.

