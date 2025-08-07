Matan a balazos a exdiputado federal del PRI en Morelos; le disparan al interior de un restaurante en Cuautla (20:15 h)

Cuautla, 6 de agosto. Christian Alejandro Nava Sánchez, exdiputado federal suplente por el PRI, fue asesinado a balazos en el interior del restaurante Vips, situado sobre la avenida Reforma de este municipio de la zona oriente del estado.

Nava fue legislador federal en suplencia del líder cañero Félix Rodríguez Sosa en el periodo de 2009 al 2012, y también colaboró como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, en el gobierno de Raúl Tadeo Nava, 2016-2018.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que los presuntos responsables son dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta con vestimentas negras.

Los primeros reportes indican que el político cuautlense se encontraba en el interior del restaurante cuando fue atacado a balazos. El crimen del exdiputado federal se suma a una estela de violencia que envuelve a Cuautla desde hace tres trienios, pero repuntó con la llegada del alcalde Jesús Corona Damián, captado en video en una reunión con un jefe de célula del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad estatal precisó que la violencia que atrapa a Cuautla responde a la lucha que libran el Cártel del Pacífico, la Unión Tepito y el Cártel de Cuautla, éste último liderado por un sujeto identificado con el mote de “La Rata”.

El asesinato fue perpetrado alrededor de las 10:54 horas, donde la víctima, según versiones, acababa de llegar para desayunar cuando fue agredido por los hombres armados.

Al lugar se movilizaron elementos de seguridad y paramédicos tras el reporte de una persona herida por disparos de arma de fuego. A su arribo, encontraron al hombre con varias lesiones; poco después se confirmó que había fallecido.

