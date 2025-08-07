Mototaxista es hallado calcinado junto a su unidad en Juchitán (20:45 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 6 de agosto. El cuerpo sin vida de un mototaxista fue localizado completamente calcinado, junto a su unidad de motor, en un camino de terracería cercano al basurero de la colonia COCEI, en este municipio del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó tras una denuncia anónima recibida al número de emergencias 911, en la que se alertaba sobre un mototaxi y un cuerpo en llamas.

Elementos policiacos acudieron al lugar, confirmando la gravedad del hecho.

En el sitio también fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con el cobro de piso, sin embargo, gran parte del texto quedó destruido por el fuego, lo que dificultó su lectura.

Las autoridades correspondientes ya fueron notificadas para iniciar con las investigaciones.

Hasta el momento, la identidad de la víctima continúa sin ser establecida. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, en tanto peritos forenses y agentes ministeriales llevaron a cabo las diligencias de ley para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

