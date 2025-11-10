Padre le da una paliza a profesor por pedirle a su hija que guarde el celular, fue arrestado minutos después (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Un docente recibió una serie de agresiones dentro de las instalaciones de su colegio, lo que generó indignación entre el alumnado y el cuerpo docente. A través de las redes sociales, se difundió el video que muestra a un hombre golpeando al trabajador de la educación, en el Centro Educacional 4 (CED) de Guará, en el Distrito Federal de Brasil.

Las primeras versiones indican que el padre, identificado como Thiago Lênin Sousa reaccionó de manera violenta porque a su hija se le solicitó seguir las indicaciones y guardar sus celular durante la clase, con tal de que pudiera anotar en su libreta, lo que escaló en un acalorado enfrentamiento verbal entre la joven y el docente, de 53 años de edad.

Estos hechos generaron indignación al darse a conocer que el padre pudo irrumpir dentro del colegio para dirigirse al profesor de matemáticas con 25 años de experiencia, quien fue sometido y azotado contra el piso durante los forcejeos captados en video.

Estudiante provoca pelea entre padre y docente

“Le dije que no tocara su teléfono y que copiara el pizarrón. Debió haber llamado a su padre, y él vino a pedirme una explicación”, aseguró el profesor a medios brasileños.

Confesó sus intenciones de alejarse de la enseñanza educativa durante un tiempo, con tal de evitar nuevas situaciones similares que lo sometan a humillaciones y perjudiquen su salud mental. De acuerdo con medios locales, la Policía Militar del Distrito Federal trasladó al padre a la comisaría, donde fue acusado de lesiones, insultos y desacato.

Además, la Secretaría de Educación del Distrito Federal (SEEDF) condenó las agresiones a través de un comunicado y reafirmó su compromiso con el “diálogo y la promoción de una cultura de paz en las escuelas“.

