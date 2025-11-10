Inauguración del C5 un paso decisivo para fortalecer la seguridad en la capital: Ray Chagoya (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, reconoció la inauguración del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) como una acción decisiva del gobernador Salomón Jara Cruz para fortalecer la seguridad, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna a emergencias en toda la entidad.

La puesta en marcha de este centro representa una inversión estatal y federal sin precedentes, que permitirá consolidar un sistema moderno de vigilancia e inteligencia para reforzar la prevención, la protección ciudadana y la reacción ante situaciones de riesgo, con especial impacto en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez.

El edil capitalino destacó que el C5 se integra a la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en la inteligencia, la atención a las causas y la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Desde el Gobierno Municipal se refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada para construir una ciudad más ordenada, segura y en paz, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado y la Federación en beneficio de las familias oaxaqueñas.

