Emite Protección Civil aviso especial por fuertes vientos en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite las siguientes recomendaciones ante los fuertes vientos que se prevén en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la masa de aire frío de origen ártico que impulsa al sistema frontal, establecerá vientos del norte de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 90 a 110 km/h en el tramo carretero La Venta–La Ventosa.

Estos vientos lineales se trasladarán hacia el Golfo de Tehuantepec, donde provocarán oleaje elevado de entre 2 y 3 metros de altura. En el resto del estado, los vientos serán moderados con rachas ocasionalmente fuertes, especialmente en zonas altas y serranas.

Ante esta situación se pide a la población: evitar quemas agrícolas o de pastizales durante periodos de viento fuertes; extremar precauciones por la presencia de ráfagas de viento, especialmente al conducir vehículos de carga o pasajeros; evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar actividades.

Atender las indicaciones de la Guardia Nacional (GN) y mantenerse informada de los avisos meteorológicos y recomendaciones emitidas por la institución y autoridades municipales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir