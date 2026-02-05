Padre de Patrick Mahomes podría pasar hasta 10 años en la cárcel (18:30 h)

Estados Unidos, 4 de febrero. Patrick Mahomes Sr. una vez más fue arrestado por violar su libertad condicional, por lo que el padre de la superestrella de los Kansas City Chiefs podría pasar hasta 10 años en la cárcel.

¿Qué hizo el padre de Patrick Mahomes?

El exbeisbolista de la MLB violó su libertad condicional, luego de conducir en estado de ebriedad, por lo que fue ingresado en la cárcel del condado de Smith por la mañana de este martes.

No es la primera vez, Mahomes Sr. ha sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol al menos tres veces; antes de este martes, había ocurrido a días del Super Bowl 2024, en el que compitió su hijo con los Chiefs ante 49ers de San Francisco.

Meses después se declaró culpable en aquella ocasión, por lo que recibió sentencia de libertad condicional de 5 años, pero ahora tendrá problemas por volver a conducir ebrio.

¿Cuántos años le darían al padre de Patrick?

Podrían ser hasta 10 años de prisión, luego de volver a cometer el mismo delito mientras se encontraba en libertad condicional.

“Fue durante ese Super Bowl. Se convirtió en una historia y tuve que responder preguntas al respecto. Creo que el sólo hecho de saber que me dolió le hizo darse cuenta de que no puede seguir haciendo lo mismo”, declaró Mahomes en entrevista con ESPN cuando ocurrió esto en 2024.

Patrick Lavon Mahomes jugó hasta 2003 en Grandes Ligas, en equipos como los Minnesota Twins, los Boston Red Sox, los New York Mets, los Texas Rangers, los Chicago Cubs y Pittsburgh Pirates.

MedioTiempo

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir