La temporada de calor se espera que llegue a México a finales de marzo (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Aunque el invierno aún se mantiene con frentes fríos activos y mañanas frías en México, proyecciones climáticas recientes advierten que el calor podría adelantarse este 2026 y presentarse con mayor intensidad de lo habitual.

Especialistas señalan que la temperatura promedio del planeta podría alcanzar 1.46ºC por encima de los niveles preindustriales.

De mantenerse la tendencia actual, la temperatura mundial podría acercarse a los 1.58ºC, superando por cuarto año consecutivo la barrera de 1.4ºC. De acuerdo con el Dr. Nick Dunstone del Met Office este comportamiento refleja la rapidez con la que el calentamiento global se aproxima hacia los límites climáticos acordados a nivel internacional, lo que incrementa el riesgo de fenómenos naturales, colapso de ecosistemas y dificultades de adaptación, especialmente en regiones con altas temperaturas habituales.

¿Cuándo inicia la temporada de calor en México?

La temporada de calor se espera que llegue a México a finales de marzo y se extienda durante todo mayo. Para 2026, el punto más crítico se prevé en mayo, cuando en diversas zonas del país los termómetros podrían superar los 40ºC.

¿Qué estados son los más afectados?

De acuerdo con expertos, las olas de calor podrían presentarse con mayor frecuencia e intensidad en estados del norte del país y regiones costeras.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar y ropa ligera, especialmente en las horas de mayor radiación.

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir