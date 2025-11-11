Paco Ayala le contesta al hijo de AMLO tras llamarlos “panistas de clóset” (21:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El intercambio de comentarios entre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el bajista de Molotov, Paco Ayala, encendió las redes sociales este fin de semana. Todo comenzó tras un comentario hecho por la banda durante su concierto del 30 de octubre en el Palacio de los Deportes, que provocó la reacción de José Ramón López Beltrán.

Durante el concierto con el que Molotov celebró 30 años de trayectoria, los miles de asistentes corearon algunos de sus clásicos, entre ellos “Gimme tha power”, uno de los temas más representativos por su fuerte crítica social y política. Antes de interpretarla, Miky Huidobro tomó el micrófono para decir:

“Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación”.

A su lado, Paco Ayala añadió con ironía:

“Ch*ngu3n a su madre”.

El momento fue recibido con aplausos por gran parte del público, y Huidobro remató el mensaje diciendo:

“Estamos aquí porque somos igual que ustedes, somos mexicanos y queremos este país donde nacimos. Lo cuidamos y, aunque cada vez más nos va un poco peor, esta canción sigue diciendo lo mismo”.

Días después, José Ramón López Beltrán reaccionó en su cuenta de X. El hijo del presidente compartió un tuit que hacía referencia al episodio y aprovechó para criticar a la agrupación, señalando que Molotov había perdido relevancia y que la situación del país era, a su juicio, mejor que antes.

“No sabía el contexto de eso de ‘Éramos un país bien chingón’. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T”, escribió López Beltrán.

La respuesta de Paco Ayala

El comentario generó un debate entre seguidores y detractores de la banda, pero los integrantes de Molotov optaron por guardar silencio… hasta el 8 de noviembre, cuando Paco Ayala decidió responder directamente. Desde su cuenta oficial, el bajista publicó un mensaje en tono sarcástico dirigido al hijo del presidente:

“Ya vi que nos escribió el panzón millonario, jaja. De mega fan a chairo/idiota. Todos los políticos, absolutamente todos, valen verg*, pero tu papá, más que todos juntos”.

La publicación de Ayala se viralizó rápidamente, acumulando miles de reacciones y comentarios tanto a favor como en contra. Algunos usuarios celebraron la respuesta del músico como un acto de congruencia con el espíritu crítico de la banda, mientras que otros la consideraron una falta de respeto.

Horas después, López Beltrán volvió a pronunciarse. Esta vez compartió una imagen del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, insinuando que Molotov simpatiza con la oposición:

“De pena ajena que Molotov sean panistas de clóset con instrumentos musicales”, escribió.

El enfrentamiento entre el hijo del expresidente y el bajista de Molotov ha avivado la conversación sobre la relación entre la música, la crítica política y la libertad de expresión.

