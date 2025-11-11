Triple ejecución sacude a Juchitán (23:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 10 de noviembre. La noche de este lunes se registró una triple ejecución en un paraje conocido de la Segunda Sección de esta ciudad, hecho que ha generado gran consternación entre los habitantes.

De acuerdo con reportes preliminares, las autoridades localizaron los cuerpos de dos mujeres y un hombre sobre un camino de terracería conocido como “Guigu Dxhita”.

Elementos de corporaciones policiacas acudieron al lugar tras recibir el reporte de disparos, encontrando a las víctimas con visibles huellas de violencia.

La zona fue acordonada para permitir el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, familiares de uno de los fallecidos irrumpieron en la escena del crimen y retiraron el cuerpo de un joven identificado como Carlos Eduardo, originario de la colonia 103 de la Séptima Sección de Juchitán, quien presuntamente fue una de las víctimas del ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades solo confirmaron que dos cuerpos permanecieron en el sitio del crimen, mientras que se mantiene un operativo en la zona para recabar indicios que permitan esclarecer este nuevo hecho violento.

