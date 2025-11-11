Seguirá el frío (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El termómetro bajará en gran parte del país con zonas en donde el termómetro marque hasta -10 grados durante las próximas horas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las bajas temperaturas serán causadas por la presencia del frente frío número 13 y una masa de aire ártico asociada al frente, que cubrirá gran parte del país, con excepción del noroeste y occidente de México.

¿Dónde se podrían registrar bajas temperaturas de hasta -10 grados?

De acuerdo con el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas mínimas podrían ser de hasta -10 grados en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

El pronóstico destaca que podría haber temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se esperan en zonas serranas de:

Sonora

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Oaxaca

¿Hará frío en la Ciudad de México?

El Servicio Meteorológico Nacional destacó que las bajas temperaturas de las próximas horas mantendrán, por la mañana del martes 11 de noviembre, un ambiente frío en el Valle de México, y muy frío con heladas en zonas altas de la región.

Para Ciudad de México se espera una temperatura mínima de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Además, las autoridades capitalinas activaron la alerta naranja para seis alcaldías por bajas temperaturas.

