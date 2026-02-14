¿Cuándo inicia la canícula en México en 2026? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. La llegada del calor intenso en México suele generar dudas sobre el inicio de la canícula, un fenómeno climático que cada año se asocia con altas temperaturas y menor lluvia. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclaró que no existe una fecha exacta para su comienzo en 2026.

¿Qué es la canícula y por qué no son los “40 días más calurosos”?

Aunque popularmente se le conoce como el periodo más caluroso del año, la canícula no es una ola de calor. En realidad, se trata de una disminución temporal de las lluvias dentro de la temporada de precipitaciones.

El meteorólogo Juan Carlos Ayala explicó que este fenómeno no ocurre de forma uniforme en todo el país ni dura exactamente 40 días, como se cree.

También desmintió la relación con Semana Santa, ya que la canícula no depende del calendario religioso, sino de condiciones atmosféricas específicas.

¿Cuándo inicia la canícula en México en 2026?

De acuerdo con el SMN, no hay una fecha fija de inicio ni de término, pero suele presentarse en los meses de julio y agosto. Aunque a veces se asocia a marzo y abril.

En algunos años puede extenderse hasta septiembre o incluso no desarrollarse completamente si es interrumpida por sistemas meteorológicos como ondas tropicales o ciclones.

Además, su comportamiento es regional, por lo que puede presentarse en algunas zonas y en otras no, incluso dentro de un mismo estado.

Estados más afectados por la canícula

Este fenómeno suele impactar con mayor intensidad en las siguientes regiones del país:

Noreste

Oriente

Centro

Sur y sureste

Península de Yucatán

En estas zonas, la reducción de lluvias provoca temperaturas más altas y una sensación térmica más intensa debido a la humedad.

Consecuencias de la canícula en México

La principal característica de la canícula es la disminución de precipitaciones, lo que genera efectos directos:

Aumento de temperaturas

Ambiente más seco o bochornoso

Riesgo de deshidratación

Impacto en actividades agrícolas

Mayor vulnerabilidad en niños y adultos mayores

La sensación térmica puede incrementarse debido a la combinación de calor y humedad, lo que eleva los riesgos para la salud.

Recomendaciones ante el calor intenso

Las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas durante este periodo:

Evitar la exposición prolongada al sol

Mantenerse hidratado constantemente

Reducir actividad física en horas de calor

Proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas

Consultar información oficial del SMN y Protección Civil

¿Ya terminó el frío en México?

El SMN también advirtió que el frío aún no termina. Para 2026 se prevé la llegada de más de 45 frentes fríos, por lo que las bajas temperaturas podrían continuar durante la transición hacia la primavera.

Esto significa que el clima en México seguirá siendo variable, con contrastes entre frío y calor en los próximos meses.

La canícula en México 2026 no tiene una fecha exacta de inicio, pero generalmente se presenta entre julio y agosto, caracterizada por la reducción de lluvias y el aumento del calor. Su impacto depende de cada región y de la interacción con otros fenómenos meteorológicos.

