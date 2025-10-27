Oaxaca de Juárez celebra la vida en cada flor y tradición (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de octubre. El Municipio de Juárez invita a conocer la cartelera cultural de Día de Muertos 2025, una de las festividades más emblemáticas de la capital, que rinde homenaje a la vida y la memoria a través del arte, la música y la tradición. Con el lema “Oaxaca Ciudad Limpia y Segura, Eternamente Viva”, el gobierno municipal encabezado por el presidente Ray Chagoya invita a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de un programa que llenará de color, cultura y energía los espacios públicos.

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad se convertirá en escenario de comparsas, exposiciones, conciertos y espectáculos que celebran la identidad oaxaqueña. Destacan la apertura del Sendero del Cempasúchil en la Calzada de la República y la magna comparsa “Vida y Alma de Oaxaca”, que recorrerá el Centro Histórico hasta el Panteón General. Este último espacio cobrará vida con la iluminación de sus pasillos, el video mapping “La Musa” y presentaciones musicales a cargo de bandas filarmónicas de Yaxe, Xochimilco y Cuilápam de Guerrero.

Como parte de esta conmemoración, el Jardín El Pañuelito se transformará en un Jardín de Cultura y Tradición con talleres de elaboración de calaveritas, catrinas, resplandores, estencil y linografía, además de presentaciones escénicas que muestran el talento oaxaqueño. Entre ellas destacan los espectáculos “Fandango con la Muerte”, “El Danzón de la Eternidad” y “La Ofrenda de los Abuelos Huehuentones”, así como el desfile conmemorativo de las Chinas Oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina y el espectáculo dancístico “Entre la Vida y la Muerte”.

El Ayuntamiento, a través de las Secretarías de Turismo y de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura, en coordinación con las áreas de Ciudad Limpia, Seguridad Vecinal y Protección Civil, garantiza espacios ordenados, seguros y en condiciones óptimas para el disfrute de residentes y visitantes. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la promoción de la cultura, el turismo responsable y la preservación de las tradiciones que hacen única a Oaxaca.

