¿Otro más? “Coquetea” Eruviel Avila con sumarse al PVEM (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Luego de que dos de sus ex compañeros priistas ya lo hicieron, el senador Eruviel Ávila Villegas reveló que está en conversaciones con la bancada del Partido Verde Ecologista para sumarse a sus filas, luego de abandonar la bancada del PRI el pasado mes de julio.

El ex gobernador del Estado de México aseguró que aún no se concreta el “fichaje” pero aclaró que en caso de que llegue al PVEM no lo hará en busca de cargos o un “hueso”.

“Efectivamente lo más probable es que me sume a un partido político, quiero aportar un granito de arena a México en los próximos años, creo tener edad, ganas entusiasmo, así que el Partido Verde es una opción, agradezco la confianza que me han brindado hasta ahorita, aunque todavía no he tomado una decisión y aclaro una cosa no busco ni cargo ni hueso”, aseveró

Abordado en el estacionamiento de la Cámara Alta, el exgobernador del Estado de México, indicó que en caso de no concretarse su fichaje en el PVEM, continuará como legislador independiente.

“La posibilidad de estar en el Partido Verde o en alguna otra opción política o si no, sin partido, en México se puede servir con partido o sin partido”, indicó

Información y foto de:Crónica

