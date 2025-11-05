Otro ejecutado más en Juchitán, ahora fue en la Novena Sección Cheguigo (14:30 h)

Esta vez, los hechos se dieron sobre la calle Labradores esquina con Rubén Jaramillo esquina en la Novena Sección Cheguigo.

A la zona arribaron elementos de diversas corporaciones policiacas para corroborar que en el pavimento yacía una persona del sexo masculino sin vida quien presentaba lesiones por arma de fuego.

Tras confirmar el deceso de la víctima, acordonaron el área y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes.

La víctima fue identificada por un familiar quien dijo que en vida respondía al nombre de Juan Hernán, de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Lorenza Santiago de la Séptima Sección de esta ciudad.

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de noviembre. Y la violencia no da tregua en la región del Istmo de Tehuantepec, donde este día otra persona más fue ejecutada a balazos en este municipio istmeño.