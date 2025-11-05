Selección mexicana recupera el calendario azteca en el jersey que usará para el Mundial 2026 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Después de varias semanas de especulaciones, la Selección mexicana sorprendió a los amantes del futbol al revelar este 5 de noviembre el jersey estelar que usará durante la Copa del Mundo 2026, de la cual será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Símbolo de identidad nacional

La vestimenta presenta sutiles detalles que celebran al país como anfitrión, destacando el tradicional verde como color principal, así como la imagen del calendario azteca en la parte frontal, tal como la que se utilizó en la justa deportiva de Francia 1998.

Además, la nueva piel Tricolor simboliza la unión fuerza y pasión nacional que está impregnada con la frase “Somos México” en la parte superior del cuello, la cual luce los colores de la bandera.

“El jersey combina una estética moderna y progresiva. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas sobre el futbol, con el objetivo de conectar a todas las generaciones de aficionados antes del torneo más grande de la historia. Está inspirado en la pasión mexicana que no se apaga y en la fuerza con la que se defienden estos colores. México recibe al mundo con este jersey home lleno de historia y unión”, informó Adidas, marca que viste al Tricolor, en un comunicado.

Tecnología de primer nivel

Pensada para rendir al máximo nivel, esta camiseta combina innovación y comodidad para acompañar a los futbolistas en cada desafío, sin importar el clima o el país donde jueguen.

Su confección con tecnología CLIMACOOL+ y tejidos elásticos de última generación favorece la ventilación y elimina la humedad con rapidez, mientras las icónicas tres franjas perforadas y las zonas de malla brindan una frescura constante incluso en los momentos más intensos del partido.

Será el jersey de la inauguración

Al ser México uno de los tres anfitriones, este jersey será el que utilizarán los jugadores durante el partido inaugural que se llevará a cabo el 11 de junio del 2026, en el Estadio Azteca, contra una selección aún por definir.

