Organizaciones y patrocinadores piden a Fifa retiro a México de la sede del Mundial 2026 (22:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Algunas organizaciones y patrocinadores se habrían manifestado en las últimas horas ante la FIFA para solicitar que se revise la seguridad en México y si es necesario le retiren la sede del Mundial 2026, luego de la violencia desatada el domingo en Jalisco y distintos estados del país tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, de acuerdo con reportes periodísticos de medios internacionales.

La FIFA ya le pidió a México información sobre la seguridad en el país debido a que existe preocupación por las imágenes que le dieron la vuelta al mundo de bloqueos, incendios provocados y ataques como reacción a la caída de uno de los narcotraficantes más buscados.

Jalisco será sede de cuatro partidos durante la Copa del Mundo y dos del Repechaje en marzo próximo, y ha sido calificado por la prensa internacional como “un estado de guerra”.

El futbol mexicano vive un fin de semana caótico y violento, a la par de la situación del país

Pese a la inquietud del organismo que rige el balompié, de momento no existe señal alguna o indicios que pongan en riesgo a México como una de las tres sedes del Mundial o de los juegos de la Repesca internacional.

Sin embargo, reportes desde Canadá como el de RTN Toronto, indican que los llamados de alerta por la violencia en México han ido en aumento.

Además, el clamor popular de miles de aficionados tanto en México como en distintos países, expresado en las redes sociales, también indica que no existe confianza en cuanto a la seguridad que pueda haber durante la Copa del Mundo, por ello no son pocas las voces que manifiestan su deseo que que las sedes sean únicamente Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, las federaciones de selecciones que tendrán juegos en México, tanto del Repechaje como durante la justa mundialista son las más preocupadas y se mantienen expectantes sobre la situación de alerta que existe en México.

El medio Gol Caracol reportó que tanto directivos como cuerpo técnico de la selección de Colombia están al tanto de lo sucedido en Guadalajara.

“Preocupación por sede de Colombia para el Mundial. En las últimas horas, se han presentado bloqueos violentos y actos de terrorismo, por parte de grupos armados.

“Recordemos que Guadalajara fue la ciudad elegida por la selección Colombia para realizar su campamento de preparación para el Mundial 2026, donde además jugará un partido de la fase de grupos. ¿Qué pasará con esta situación?”, se lee en la publicación.

SE TRABAJA “NORMALMENTE”

Ante la violencia desatada en México por la muerte el domingo de “El Mencho”, líder del CJNG y uno de los principales capos de la droga en este país, el Comité Organizador local de la Copa Mundial reflexiona de puertas para adentro, mientras la opinión pública se pregunta si habrá efectos de cara al torneo que se iniciará el 11 de junio en la capital mexicana.

Que no haya noticias es una buena noticia, ya que significa que México sigue trabajando con la FIFA para mantener en el país los 13 partidos del Mundial: cinco en la Ciudad de México, incluido uno de octavos de final; cuatro en Guadalajara, Jalisco, epicentro de la violencia del domingo, y cuatro en Monterrey, Nuevo León.

“En las tres sedes estamos trabajando normalmente”, comentó este lunes a EFE una fuente de la organización del Mundial en la capital, sin aclarar si en las próximas horas habrá algún pronunciamiento público sobre la actual situación.

La muerte en un operativo militar de “El Mencho”, provocó una ola de incendios, bloqueos y desórdenes en varios estados del país, ante lo cual los medios internacionales se han cuestionado si México puede ofrecer seguridad como escenario del Mundial.

“De momento no hay una postura del Comité Organizador porque es algo que tendrá que ver con el Gobierno Federal, la FIFA y los gobiernos de los estados”, comentó este mediodía otra fuente a los jerarcas del Mundial en México.

Entrevistas sobre el tema del Mundial, acordadas para este lunes, fueron pospuestas por las autoridades de la sede de Guadalajara, que confía en convertirse el próximo verano en una urbe con tres Mundiales, luego de haber sido sede en los torneos de México-70 y México-86.

La capital de Jalisco, Guadalajara, tiene previsto acoger uno de los partidos más atractivos de la fase inicial del torneo: el España-Uruguay del 26 de junio.

Por su parte, la Selección Mexicana ya se entrena en Querétaro, donde enfrentará el miércoles a Islandia en un amistoso, y de momento se confirmó que el encuentro se jugará tal y como estaba previsto.

El domingo, la Liga MX suspendió el clásico nacional femenil entre Guadalajara y América, y en el Clausura masculino no se celebró el Querétaro-Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Después de ese partido, México enfrentará el 28 de marzo al Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio Azteca, un partido que además de lo deportivo, dará pistas sobre cómo van los preparativos del Mundial en la capital y si las obras en la sede de la inauguración estarán terminadas a tiempo, con los requisitos exigidos por la FIFA.

De momento los partidos de la octava jornada del torneo Clausura se mantienen programados de viernes a domingo próximos. En esos días no habrá juegos en Guadalajara porque los dos equipos de la ciudad jugarán a domicilio: Guadalajara en Toluca y Atlas en Ciudad Juárez.

Con información de EFE

