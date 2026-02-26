Departamento de Estado de EU activa asistencia 24/7 ante violencia en México (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha un centro telefónico permanente para atender a sus ciudadanos en México, tras la escalada de violencia detonada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El portavoz adjunto Tommy Pigott informó que la línea opera las 24 horas del día y fue activada de manera inmediata para ofrecer orientación consular y difundir información en tiempo real.

Reportan más de mil 152 llamadas en México

De acuerdo con información del medio Voz, hasta el momento, se han recibido más de mil 152 llamadas, en su mayoría relacionadas con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, en medio de bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos del país.

De forma paralela, las inscripciones al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) aumentaron de 70 mil a 250 mil registros desde el 22 de febrero, ampliando el alcance de las alertas de seguridad.

El STEP permite que ciudadanos estadounidenses registren su estancia en el extranjero y reciban notificaciones de seguridad en tiempo real, además de facilitar el contacto de autoridades consulares en emergencias.

Aunque la Embajada de Estados Unidos en México levantó el llamado a refugiarse en casa y confirmó la normalización de vuelos en Jalisco, mantiene restricciones nocturnas para su personal en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Washington también reiteró una advertencia directa a los cárteles para “no tocar” a sus ciudadanos.

La reacción ocurre en paralelo a la conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, quien presumió ante el Congreso la “operación decisiva” apoyada por inteligencia estadounidense que permitió localizar a Oseguera. El mandatario integró ese episodio a su narrativa de seguridad hemisférica.

